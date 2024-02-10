للأمهات.. الأطعمة المطلوبة والممنوعة في اللانش بوكس

قالت الدكتورة بسمة يسري المتخصصة في التغذية العلاجية، إن هناك عدة عناصر هامة يجب أن تكون في اللانش بوكس الخاص بالأطفال أثناء ذهابهم للمدارس، ومن أهمها، النشويات والابتعاد عن العيش الفينو والتوست ووضع حبوب كاملة أو عيش بلدي، بالإضافة للبروتينات مثل الفول أو الجبن بأنواعها والبيض وغيرها.

يحتوي الطعام الخاص بالطفل على الألياف

وأشارت المتخصصة في التغذية العلاجية في لقائها ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنه يجب أن يحتوي الطعام الخاص بالطفل على الألياف، والتنويع من يوم للآخر بين الخضروات مثل الجزر أو الخيار أو الطماطم، بالإضافة للفواكه والتنوع بينها أيضا مثل الموز الذي يمد الجسم بالطاقة ويساعد على التركيز، مع ضرورة شرب كوب من اللبن والعسل الأبيض قبل مغادرة المنزل، وأضافت أن الأم يجب أن تتناقش مع ابنها حول الأطعمة التي يفضلها حتى لا يعيدها مرة أخرى ويمتنع عن أكلها في المدرسة.

يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على سكر بنسبة كبيرة

ونصحت أخصائية التغذية العلاجية بالابتعاد عن اللحوم المصنعة والمقليات واستبدالها بالأغذية المطبوخة في الإير فراير، وأيضا الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على سكر بنسبة كبيرة، واستبدالها بحلويات مصنوعة في المنزل بطريقة صحية مثل الكيك أو المافن، أو قطعة شيكولاتة دارك بنسبة سكر قليلة، وإضافة المكسرات أو زيت الزيتون أو الأفوكادو على الأطعمة كدهون صحية.