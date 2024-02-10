بعد اتهامه بتسريب أسرار بريطانيا.. 10 معلومات عن الجاسوس الروسي «c 2»

حضر الجاسوس الروسي الذي يطلق عليه «c 2»، عدة لقاءات مع كبرى الشخصيات في المملكة المتحدة من الوزراء والملوك، وعمل في عدة وكالات استخبارات مهمة، إلا أن السلطات البريطانية ألقت القبض عليه مؤخرا بتهمة التجسس على معلوماتها السرية.

بدأت محكمة سرية في بريطانيا، بحضور ثلاثة قضاة بريطانيين، وهي عبارة عن لجنة استئناف خاصة بشؤون الهجرة، للاستماع إلى شهادة الجاسوس الروسي، للبت في الحكم عليه وترحيله إلى موسكو، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات المهمة عنه، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».

معلومات عن الجاسوس الروسي في بريطانيا

1- قررت المحكمة عدم الإفصاح عن اسمه والاكتفاء بذكر «c 2».

2- وصل إلى بريطانيا في عام 2000، على أنه لاجئ أفغاني يطلب اللجوء.

3- يحمل الجنسيتين الروسية والبريطانية بالإضافة للأفغانية، لكن تم سحب جواز سفره البريطاني في عام 2019.

3- ولد الجاسوس الروسي في أفغانستان، وكان والده يعمل ضابطًا عسكريًا، وعاش طفولته تحت النظام السوفيتي قبل أن يسافر إلى روسيا عام 1994.

4- سافر «c 2» في التسعينيات وعاش لمدة 6 سنوات في موسكو، ثم تزوج من مواطنة روسية.

5- انتقل C2 إلى لندن، والتحق بجامعة برونيل وحصل على الماجستير في الدراسات الاستخباراتية والأمنية، ثم عمل مترجماً.

6- تم تعيينه مستشارًا في وزارة الخارجية البريطانية، وعن طريق منصبه التقى الملك تشارلز، والأمير ويليام، ورئيسي الوزراء السابقين ديفيد كاميرون وجوردون براون.

7- اتهمته أجهزة الأمن البريطانية، أنه يعمل جاسوس في جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية بروسيا المعروفة باسم «GRU».

8- أكد القاضي الرئيس في قضية الجاسوس الروسي، روبرت جاي، خلال المحاكمة، أن C2، يمثل تهديدًا للأمن القومي البريطاني.

9- اعترف «سي 2» في المحكمة البريطانية بحصوله على رشاوى نقدية من عسكريين روس.

10- اتهمه جهاز «إم آي 5» بالتدريب منذ عمر الخامسة يد الاستخبارات العسكرية الروسية.