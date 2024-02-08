هل يواجه تشارلز الثالث نفس مصير جده؟.. مفارقة غريبة مرتبطة بعمر الملكات

لم يمر على حكمه للمملكة المتحدة أكثر من عامين، حتى شُخص الملك تشارلز الثالث بالسرطان، والذي تولى حكم بريطانيا في 8 سبتمبر 2022، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحسب ما كشفه قصر «باكنجهام»، خلال الأيام الماضية، فهل يواجه الملك نفس مصير جده جورج السادس، الذي أصيب أيضا بسرطان الرئة، والذي أدى إلى وفاته بعد مرور 5 أشهر فقط على تشخيصه؟

وفاة جد الملك «تشارلز» بسرطان الرئة

لم يكن الملك «تشارلز» وحده الذي أصيب بالسرطان، وإنما يعود المرض إلى جده الملك جورج السادس والد الملكة إليزابيث الأم، الذي اكتشف تعرضه للمرض الخبيث فور عودته من «بالمورال» إلى «لندن» بعد إجراء فحوصات طبية أظهرت وجود ورم لديه في الرئتين.

وتطورت الحالة الصحية للملك «جورج السادس»، وعلى غير المعتاد تلقى الرعاية الصحية في قصره بدلًا من الذهاب إلى المستشفى، وأجرت له مجموعة من الأطباء عملية جراحية في الرئة اليسرى ببيته، وزاد الألم بشكل لا يحتمل بعد مرور فترة قصيرة، ثم أصيب مرة أخرى بجلطة في الشريان التاجي، مما تسببت في وفاته على فراشه في 6 فبراير 1952، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل».

هل السيدات بالعائلات الملكية أطول عمرا من الملوك والأمراء؟

الكثير من الملكات في بريطانيا عشن لسنوات أطول بكثير من الملوك، إذ توفيت الملكة إليزابيث الأولى عن عمر يناهز 102 عام، بينما رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، فيما تعتبر الأميرة البريطانية أليس ألباني آخر حفيدات الملكة فيكتوريا هي الأطول عمراً في العائلة المالكة، إذ عاشت حتى سن 97 عاماً، وفي المقابل رحل الملك جورج السادس وهو في سن 57 عامًا، وفقا لما ذكره موقع «news24».