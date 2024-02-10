استقرار سعر اليورو اليوم السبت 10-2-2024 في البنوك

شهدت أسعار اليورو اليوم السبت 10-2-2024 استقرارا ملحوظا في البنوك، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.32 جنيه للبيع، و33.17 جنيه للشراء، وترصد «الوطن» سعر اليورو بمختلف البنوك وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 33.17 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 33.28 جنيه للبيع، ونحو 33.03 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم السبت 10-2-2024 نحو 33.28 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 33.05 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 33.39 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء نحو 33.13 جنيه.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم السبت 10-2-2024 نحو 33.38 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الشراء عند 33.28 جنيه.