انتظام الدارسة في أول أيام الترم الثاني بجامعة سوهاج.. «تستمر 16 أسبوعا»

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انتظام سير العملية التعليمية بكليات الجامعة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك عقب الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة سوهاج

وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقال النعماني، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، إنه في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز، تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، والانتهاء من جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات المختلفة، إلى جانب الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

أنشطة وفعاليات متنوعة في جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى أن خطة الأنشطة الطلابية تهدف إلى تحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات لتنفيذها والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.