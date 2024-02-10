اعرف أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة قبل انطلاقها

أيام قليلة وينطلق معرض أهلًا رمضان 2024 بدءًا من يوم 15 من شهر فبراير الجاري، لعرض كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم ولتخفيف الأعباء التي تقع عليهم.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أماكن معرض أهلا رمضان بالقاهرة، وفق بيان سابق لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أماكن معرض أهلا رمضان بالقاهرة

منفذ أهلا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- منفذ في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منفذ أهلا رمضان في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- 4 منافذ للمعرض في المعصرة والتبين.

أماكن معرض أهلا رمضان بالجيزة

تستعرض «الوطن» جميع منافذ معارض «أهلا رمضان» في محافظة الجيزة، وهي كما يلي:

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة

منفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي

منذ أهلا رمضان بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

منفذ في 6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

منفذ في 16 شارع الفالوجا بالعجوزة.

منفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز

منفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف

منفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية

منفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد.

منفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

منفذ في كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر بالهرم

منذ أهلا رمضان بشارع الصفا والمروة أمام المدرسة.