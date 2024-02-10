«ثقافة المنوفية» تنظم 38 فاعلية فنية لتنمية المواهب الإبداعية الشبابية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الثقافة خلال شهر فبراير 2024، في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رفع الوعي لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة.

وقال أحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية، إنه جرى تنظيم 38 فاعلية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً.

الاحتفال بليلة النصف من شعبان

وأشار إلى أنه من أبرز الفعاليات، محاضرات بعنوان الاحتفال بليلة النصف من شعبان، في بيت ثقافة سرس الليان، معجزة الإسراء والمعراج بقصر ثقافة شبين الكوم، غياب السلوكيات الإيجابية في الحياة المصرية بقصر مدينة السادات، دور الشباب في تنمية المجتمع ببيت ثقافة شبرا بخوم بقويسنا، ندوة عن الزيادة السكانية وأثرها على التنمية المستدامة ببيت ثقافة تلا، فضائل شهر شعبان ببيت ثقافة ميت أبو الكوم.

وفعاليات عن التغيرات المناخية وانتشار الأوبئة بسرس الليان، مخاطر الهجرة غير الشرعية ببيت ثقافة دنشواى، وكذا محاضرات بعنوان ليلة النصف من شعبان بمكتبة قورص بأشمون، وندوة بعنوان الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على مصر بقصر ثقافة شبين الكوم، الثقة بالنفس سر النجاح بمكتبة رملة الإنجب بأشمون، الإيجابيات والسلبيات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ببيت ثقافة سرس الليان، الثقافة دورها في تقدم الشعوب ببيت ثقافة شبرا بخوم بقويسنا.

دعم وتعزيز المواهب

وأكد محافظ المنوفية، أهمية قصور الثقافة ودورها الرائد والحيوي في سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية، واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لدعم آليات توسع نشر الثقافة والفنون الجادة بأرجاء المحافظة، لزيادة الوعي المجتمعي وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.