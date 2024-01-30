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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هيثم الحاج: «كابيتانو مصر» أحد التجارب الناجحة في رعاية المواهب الرياضية

كتب:

محمد عزالدين
02:25 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن تجربة «كابيتانو مصر» أحد مشروعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من التجارب الناجحة في رعاية المواهب الرياضية.

تجربة كابيتانو مصر

وأوضح «علي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: أنّ هذا البرنامج بمثابة الراعي الرسمي للموهوبين في كرة القدم، وهذه المواهب بمثابة مورد دائم للدولة المصرية، عند الاحتراف بالخارج، أي أنهم من الممكن أن يكونوا مورد لجذب العملة الصعبة من الخارج، لذا تكرار هذه الفكرة في باقي المجالات أمر في غاية الأهمية.

وأضاف أنه يجب حسن استغلال المواهب المصرية، في شتى المجالات، وتسويقها في الخارج، مردفًا: «كان مسلسل حالة خاصة حاملا لفكرة رعاية المواهب المختلفة، وحسن استغلالها وإدارتها».

وأشار إلى أنه يجري عمل مسابقات للكشف عن مواهب الأطفال ودعمهم بالجوائز، مثل جائزة المبدع الصغير، ولكن لا يجب التوقف عند هذا الحد، بل يجب رعاية هؤلاء الأطفال ودعمهم وتسويقها بشكل جيد.

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