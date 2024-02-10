هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة وتساقط الأمطار «الأربعاء المقبل»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن الأجواء المستقرة متوقعة أن تستمر حتى الأحد ولكن مع قدوم يوم الاثنين والثلاثاء سنبدأ بالشعور بنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، ومع يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وقد يحدث سقوط للأمطار متفاوت الشدة بمحافظات شمال البلاد.

وقالت غانم إننا نشعر ببرودة الطقس بمجرد غياب أشعة الشمس أو التواجد بمناطق الظل، حيث تكون البرودة محسوسة فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة بمعظم المحافظات، شارحة أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تسجل 12 درجة مئوية خلال فترات الليل.

الأماكن ذات الظهير الصحراوي درجات حرارتها الصغرى تسجل من 9 لـ10 درجات

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنّ المدن الجديدة والأماكن المفتوحة ذات الظهير الصحراوي تسجل درجات الحرارة الصغرى بها من 9 إلى 10 درجات، لأنها تكون ذات طبيعة جغرافية لتجعل درجات الحرارة منخفضة خلال فترة الليل، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء نتيجة لانخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات.

الفارق بين درجات الحرارة في فترات النهار والليل

وأشارت منار غانم إلى أن الفارق في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل والصباح الباكر يتجاوز الـ10 و15 درجات مئوية، شارحة أنه في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية تكون الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، حيث أدت الشبورة المائية اليوم وأمس وأول أمس لانخفاض الرؤية الأفقية على الطريق.