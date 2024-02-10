«الأرصاد الجوية»: انخفاض الحرارة وسقوط أمطار اعتبارا من الثلاثاء المقبل

قالت الدكتور منار غانم، عضو المجلس الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تسود تقلبات جوية في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، مشددة على أنه بداية من يوم الاثنين المقبل ستهب رياح جنوبية قادمة من مناطق صحراوية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتستمر حتى الثلاثاء.

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه بداية من الثلاثاء تبدأ فرص هطول الأمطار في الظهور على مناطق السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة تبدأ في الاتجاه للانخفاض أكثر.

منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا

وأضافت «غانم»، أنه مع يوم الأربعاء والخميس سيؤثر على حالة الطقس وسيكون هناك منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وتزيد فرص الأمطار والأجواء الشتوية، ويكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء.

وشددت «غانم» على أن ظهور الشمس يومي الأربعاء والخميس لن يكون بالشكل الكبير والسحب ستحجب هذه الأشعة، منوهة بأن الشعور بالدفء لن يكون موجودا أيام الأربعاء والخميس والجمعة، حيث سيكون هناك برودة في فترات الليل والنهار، ونشاط لحركة الرياح، وانخفاض درجات الحرارة مما يزيد من الإحساس بالبرودة.