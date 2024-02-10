أبرز تصريحات الفنانة آمال ماهر.. أعلنت إصابتها بكورونا 3 مرات

ظهرت الفنانة آمال ماهر ضيفة على إحدى حلقات برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد غياب طويل عن الشاشة، وخلال الحلقة كشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة بحياتها.

أبرز تصريحات أمال ماهر

وكان أول موضوع تحدثت عنه الفنانة آمال ماهر خلال الحلقة هي شائعات تخص عدم ظهورها، فقالت إن قلق الجمهور عليها خلال الفترة الماضية أسعدها للغاية، وذلك لأنه يدل على حبهم لها، موضحة: «حابة أطمنهم دي كانت مجرد شائعات زي شائعات كتير جدا بتحصل في الوسط».

وتابعت آمال ماهر أن سبب اختفائها وعدم ردها على الشائعات التي تم تداولها هو أنها كانت مريضة، ولم تقدر على الظهور للرد على ما يقال، موضحة: «اتقال عني حاجات كتير منها إني اتجوزت، وإني بتعذب ومامتى اتضايقت جدا من ده وخافت، قرايبي كانوا بيقولولي ابعتيلنا صوتك علشان نطمن عليكي يا إما هنجيلك».

كما تحدثت آمال ماهر عن المطربة التي لفتت انتباهها فى الفترة الأخيرة، فقالت إنها وقعت في غرام المطربة عبير نعمة، موضحة: «من الأصوات المميزة بالنسبالي، بسمع عبير على المسرح كأني بسمعها فى الاستوديو».

وتطرقت ماهر خلال الحلقة عن رايها فى التطور التى تشهده المملكة العربية السعودية على المستوى الفني فقالت «أنا سعيدة جدا باللى حاصل فى المملكة كمصرية عربية سعيدة بالتطور اللي حاصل لأن دا تطور للوطن العربي بالكامل، دا بيخلى الواحد فخور إن فعاليات عالمية بتحصل على أرض عربية».

كما تحدثت آمال ماهر عن اصابتها بفيروس كورونا ثلاثة مرات فقالت بأن هذا كان السبب وراء عدم قدرتها على الخروج للجمهور لكى يطمئنوا عليها قائلة «الكورونا كانت مدمراني بتغير ملامحى ورغم كدا طلعت دقيقتين، ولما طلعت قالوا مش هيا ومش في بيتها».