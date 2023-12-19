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خبير: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الهدن الإنسانية والمؤقتة لتضليل العالم

كتب:

مريم جاد
06:50 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
جمال زقوت رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات والسياسات

جمال زقوت رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات والسياسات

قال جمال زقوت، رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات والسياسات، إنّ الهدن الإنسانية والهدن المؤقتة ثبت أنها أداة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لتضليل العالم بأنها تحرص على واقع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وفي نفس الوقت، تضلل الرأي العام في إسرائيل بأنها حريصة على استعادة الأسرى لدى فصائل المقاومة.

والهدف الوحيد الذي تنفذه إسرائيل

وأضاف زقوت في مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه الكارثة الإنسانية وأبعادها الإنسانية تهدد المنطقة بالخطر، ولم تحقق إسرائيل أي هدف من أهدافها، وفي الوقت ذاته، بات واضحا أنها لن تحققها، والهدف الوحيد الذي تنفذه إسرائيل فعليا هو أكبر قدر من المجازر من المدنيين وحشر الأغلبية الساحقة من سكان القطاع الذين دمرت بيوتهم ودُفعوا تدريجيا من الشمال إلى الجنوب لفرض أمر واقع لتهجيرهم نحو دول أخرى عبر سيناء سواء كانت في مصر أو دول عربية وأوروبية».

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات والسياسات، أنّ كل هذه المماطلة في وقف إطلاق النار تدور في عملية علاقات عامة كاذبة هدفها التضليل على أن إسرائيل ربما تكون حريصة على الوضع الإنساني، ففي الهدنة الإنسانية السابقة لم تسمح دولة الاحتلال بدخول الحد الأدنى من مواد الإغاثة الإنسانية والطبية، ولم يصل من تلك المواد شيء إلى شمال قطاع غزة، وهو ما يكشف نوايا الاحتلال.

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