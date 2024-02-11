أكثر من 24 ألف ورشة حرفية بالقاهرة.. تضم 155 ألف عامل وأغلبها مواد غذائية

كشف تقرير صادر لمديرية العمل بالقاهرة، عن عدد الورش الحرفية بالمحافظة، موضحا أنها تبلغ نحو 24879 ورشة يعمل بها 155370 عامل، وأكبر نسبة من الورش الحرفية ورش المواد الغذائية والدخان والمشروبات، بلغت نسبتها 32%، تليها الورش الأخرى بنسبة 25%، وأقل نسبة من ورش الخامات التعدينية غير المعدنية، بنسبة 1%، يليها ورش ورق وطباعة، والمنتجات الكيماوية والبترولية المطاطية، بنسبة 3% لكل منهما.

المنتجات الكيماوية

وأشار التقرير إلى أن عدد ورش المنتجات الكيماوية والبترولية المطاطية على مستوى المحافظة 781 ورشة، و315 ورشة خامات تعدينية غير معدنية، وورش منتجات هندسية 1178 ورشة، وورش منتجات معدنية وآلات 2224 ورشة، وورش المنتجات الخشبية 2430 ورشة، وورش غزل ونسيج 880 ورشة، وورش طباعة ونشر 792 ورشة، وورش مواد غذائية ودخان ومشروبات 7884 ورشة، ونحو 6112 ورشة لمهن أخرى.

أحياء المنطقة الشرقية

أوضح التقرير أن أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة من مصر الجديدة، النزهة، شرق وغرب مدينة نصر، المطرية، عين شمس، السلام 1و2، والمرج، بها 2919 ورشة، منها 232 منتجات كيماوية وبترولية مطاطية، وورش خدمات تعدينية 252 ورشة، ومنتجات خشبية 302 ورشة ومواد غذائية ودخان ومشروبات 336 ورشة.