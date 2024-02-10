السعودية تحذر الاحتلال الإسرائيلي من شن عملية عسكرية في رفح
كتب:
أحمد عادل موسى
03:51 م | السبت 10 فبراير 2024
المملكة العربية السعودية
حذرت وزارة الخارجية السعودية، من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، مؤكدة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريًا، مجددة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأضافت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم السبت، أن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.
#بيان تحذر المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة pic.twitter.com/YKu79EiZsg— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) February 10, 2024