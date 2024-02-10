«القاهرة الإخبارية»: الحكومة الفرنسية تحاول تفادي بعض الأزمات الاقتصادية

علّق خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، على اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أعضاء الحكومة الجديدة في فرنسا والمنتظر الأربعاء المقبل، مشددًا على أن الحكومة الفرنسية مازالت مجتمعة بكاملها في غياب فقط لوزير الجيوش الفرنسي.

وقال «شقير»، خلال «جولة المراسلين»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الحكومة الجديدة استكملت جميع أعضائها بعد شهر من بداية التعيينات، وضم 34 وزيرا.

الحكومة الفرنسية تتفادى الأزمات

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفرنسية تحاول أن تتفادى بعض الأزمات، منها الأزمة مع المزارعين، مؤكدًا أن فرنسا ستحتضن المعرض الزراعي الدولي بعد أسبوعين.

وهناك أيضًا عددا من الأزمات الأخرى التي تحاول أن تتفادها الحكومة، أهمها ملف التربية والتعليم بعد الاعتراضات التي قام به المدرسون والطلاب، بحسب «شقير».

ملف الألعاب الأولمبية أمام الحكومة الفرنسية الجديدة

وأوضح «شقير»، أن هناك ملفا مهما أمام الحكومة الفرنسية الجديدة، وهو ملف الألعاب الأولمبية، حيث تم تخصيص وزيرة للرياضة والألعاب الأولمبية، إضافة إلى ملف الإسكان والغلاء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء، اعتبارًا من شهر فبراير وارتفاع أسعار الغاز الذي سيكون اعتبارًا من شهر 7 المقبل.