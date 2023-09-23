خالد شقير: دعوة بابا الفاتيكان من مارسيليا رسالة للسلام وحماية المهاجرين

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، تفاصيل زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى مارسيليا، مشيرًا إلى أن هناك أجواء احتفالية رائعة من جميع الديانات في استقبال بابا الفاتيكان.

شقير: «مارسيليا» مدينة متنوعة الثقافات ومتعددة العرقيات

وأضاف «شقير»، خلال رسالة له على الهواء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة مارسيليا التي يزورها البابا مدينة متنوعة الثقافات ومتعددة العرقيات والجنسيات والديانات تحتفل اليوم، موضحًا أن البابا سيصلي من أجل السلام والإنسان والمهاجرين.

بابا الفاتيكان وقضية الهجرة

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن بابا الفاتيكان تحدث عن قضية الهجرة بالأمس وسط احتقان من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي وترحيب من اليسار، مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصر على الحضور هو وزوجته صباح اليوم في الجلسة الختامية لمنتدى المتوسط للتعايش والذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وشارك فيه البابا فرنسيس.

وتابع «شقير» أنه «من أهم كلمات البابا فرنسيس في الجلسة الختامية للمنتدى القوميات القديمة المولعة بالقتال التي تريد محو الأمم»، ليؤكد البابا أنه لا يريد أن يصبح البحر المتوسط مقبرة للمهاجرين ورمز للتفرقة وعلى الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدوره في مساعدة المهاجرين.

وأكد أن دعوة البابا فرنسيس هي دعوة للسلام والتعايش، متابعًا: «وزير الداخلية الفرنسي صفق على كلمة البابا ويبدو أن هناك استجابة لرسالة بابا الفاتيكان».