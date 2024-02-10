شكري: التصريحات الإسرائيلية عن عمليات عسكرية في رفح تنذر بوضع إنساني كارثي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التصريحات التي تصدر عن الجانب الإسرائيلي والأعمال العسكرية التي بدأت جنوب قطاع غزة في منطقة رفح، تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين ووضع إنساني كارثي لوجود مليون و400 ألف مواطن فلسطيني متكدسين في رقعة ضيقة جدا لا يمكن لهم حماية أنفسهم أمام الأعمال العسكرية.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة أعلنت خطورة هذا الوضع وأنه لا يمكن استيعابه وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه ولكن هناك توافق دولي أن المنطقة لا تحتمل كثافة الأعمال العسكرية التي تحدث هذا بجانب أن الوضع الإنساني لا يحتمل.