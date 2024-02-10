الذهب يفقد بريقه.. كم خسر المعدن النفيس في سبعة أيام؟

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعا كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولا اليوم، نحو 3650 جنيها للجرام، مقابل 3900 جنيه للجرام، بانخفاض بلغت قيمته حوالي 250 جنيها في سبعة أيام فقط، وفقا لما ذكرته منصة «جولدن بيليون» اليوم السبت.

وتابع التقرير، أن هناك تذبذبا في أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، مع عودة التسعير، حيث انخفضت أسعار الذهب بشكل سريع، ليظل الترقب هو السائد في أسواق المعدن الأصفر، في ظل تطورات الأوضاع الحالية وعدم استقرار التسعير.

ارتفاع إجمالي احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري

وكشفت المنصة عن ارتفاع إجمالي احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري المدرج في النقد الأجنبي بنسبة 7.2% ليسجل 8.3 مليار دولار، مقارنة مع 7.7 مليار دولار في يناير2023، في المقابل كشف مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% حيث سجلت 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022.

وأوضح، أنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8%.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيها، كما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها، واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 3128.5 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 29200 جنيه.