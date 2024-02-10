بعد التراجع 250 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024 في مصر، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، بعد موجة من التراجعات المتتالية للأسعار خلال الفترة الماضية، بلغت نحو 250 جنيها للجرام عيار 21، ليسجل نحو 3650 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم السبت 10 -2-2024 في محلات الصاغة المصرية خلال منتصف التعاملات اليومية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة المصرية، نحو 4171 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة المصرية، نحو 3650 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة المصرية، نحو 3128 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في محلات الصاغة المصرية، نحو 2440 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، نحو 29200 جنيها للبيع، فيما سجلت الاوقية الذهبية نحو 2027 دولار للبيع.