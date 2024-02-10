الكنيسة السريانية تستضيف قداس العائلة الأرثوذكسية الشرقية المشترك (صور)

استضافت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر القداس الإلهي المشترك للعائلة الأرثوذكسية الشرقية، الذي يقام بشكل سنوي كعادة لجمع الكنائس الشقيقة، وذلك صباح اليوم السبت، في مقر البطريركية في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس، بمنطقة غمرة في القاهرة.

قداس مشترك بين الكنيستين السريانية والقبطية

واحتفل بالقداس المشترك حسب الطقس الأنطاكي السرياني، مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، مع الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة ممثلاً عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأب ديرينيك ساهاكيان، ممثلاً عن الكنيسة الرسولية الأرمنية، والأب جبرة سلاسي، ممثلاً عن كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية، كما خدم القداس مجموعة من شمامسة وشماسات الكنيسة.

وخلال عظته، نقل بركة وصلوات البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، كما عبر عن امتنانه وشكره للأنبا رافائيل، الذي يدعو لإقامة هذا الحفل الروحي بكل محبة وألفة بشكل سنوي، وأثنى على اجتماع الإخوة معاً مثل الدهن الطيِّب على الرأس كقول المزمور.

الجدير بالذكر، أن القداس المشترك يسبقه دائماً حفلٌ للألحان في الكاتدرائية المرقسية- الأزبكية، تقدم فيه كل كنيسة مجموعة من الترانيم بحسب لغتها وطقسها، وقد أقيم يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.