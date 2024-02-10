سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-2-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-2-2024 بالبنوك المختلفة، حيث سجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» سعر الدولار اليوم، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر فاستقر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

في حين سجل سعر الدولار اليوم السبت ببنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم السبت ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.90 جنيه.