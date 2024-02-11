لماذا سميت السيدة عائشة بأم عبد الله رغم أنها لم تنجب؟.. صرحت بحزنها للنبي

جاء سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم للرسالة التي شملت على كل ما اتفق عليه الأنبياء السابقين، إذ تزوج محمد صلى الله عليه وسلم بـ «11 سيدة» وسمين بأمهات المؤمنين، وذلك تكريمًا وإجلالًا بشأنهن وإعلاء شرفهن وقدرهن، وقول الله عز وجل في سورة الأحزاب الآية 6: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»، وكان للرسول صلي الله عليه وسلم 7 أبناء و8 أحفاد، لكن توجد زوجة واحدة لم بنجب منها الرسول الكريم، وفقًا لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، فمن هي؟.

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السيدة عائشة رضي الله عنها، بعدما رأى في منامه ملكًا جاء له بقطعة من حرير قائلًا: «هذه امرأتك»، وعندما كشف عن وجهها كانت «أمنا عائشة» فقال: «إن يك هذا من عند الله يمضه» ورؤيا الأنبياء حق من عند الله فتزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم، لكن لم تنجب عائشة من الرسول الكريم، ورغم ذلك سميت بأم عبد الله.

لم يخل قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الحزن لأنها لم تنجب من الرسول الكريم، لكنها عندما صرحت بحزنها الشديد للنبي صلي الله عليه وسلم واجه الرسول الأمر بفكرة «الأم البديلة» وقامت أم المومنين عائشة بتربية «ابن شقيقتها أسماء» وتولت أمر «شقيقها الأصغر عبدالله» ولقبها الرسول «بأم عبدالله».

معلومات عن السيدة عائشة أم المؤمنين

اشتهرت عائشة أم المؤمنين بين الناس «بأم عبدالله» حتى لا يشعرها بنقص، كما وجهها الرسول صلي الله عليه وسلم للعلم والتعلم ليفرغ جزءًا من طاقتها فأصبحت أفقه النساء، وروت 2500 حديث، وصارت عائشة أمًا للمؤمنين أجمعين وتعلمهم وتفقههم، ووجهة الجميع للتعلم، وقالوا عنها، «إذا استصعب علينا أمر من أمور الإسلام رجعنا للسيدة عائشة رضي الله عنها، فوجدنا عندها منه علما».

أعطى الرسول محمد صلي الله عليه وسلم لـ «عائشة رضي الله عنها»، مساحة كبيرة للحضور الاجتماعي مع نساء المسلمين، حتى لا يشعرها بأي نقيصة لأنها لم تنجب، ووضع الرسول الكريم الفكرة من أساسها، حتى لا يكون عدم الإنجاب بشكل عام سبب فى هدم بيوت المسلمين.