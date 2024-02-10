أستاذ قانون دولي: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيسبب مجازر

أكد الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، أنه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي على نهجه الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، وقام بالهجوم على رفح الفلسطينية التي تجمع عددا كبيرا من النازحين من أهل غزة الذين قام الاحتلال بدفعهم قسرًا من غزة إليها وهي تعد آخر نقطة حدودية فلسطينية والتي تبدأ بعدها مصر، سيتم ارتكاب مجازر كبيرة في المنطقة.

وقال «نسيبة» خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن رفح الفلسطينية مكتظة بالنازحين وهو ما لا تحتمله أبدًا، متابعًا: «الناس مكتظة بالبيوت والمنازل والشوارع، وخيم النزوح»، مشيرًا إلى أن النداءات من الدول العربية والدول الأخرى داخل أروقة الأمم المتحدة هي نداءات مهمة، ويمكن التوجه لمجلس الأمن لمحاولة إصدار قرار يلجم الحتلال.

واستكمل: «دائمًا أشك في نجاح الدول بمجلس الأمن، وذلك لأن الولايات المتحدة لديها حق الفيتو، واتخذت الولايات المتحدة نهج عدم معاقبة الاحتلال الإسرائيلي، أو إلزامه بأي شيء، ودائمًا ماترغب بترك كل الخيارات مفتوحة أمام الاحتلال، حتى لو كانت أحد اختياراته هو الإبادة الجماعية والتهجير الجمعي للشعب الفلسطيني».