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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تعظيم سياحة اليخوت.. توفير فرص عمل ودعم للاقتصاد

كتب:

أحمد العانوسي
07:12 م | السبت 10 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في «غزة».. ويهدد بالهجوم على رفح الفلسطينية

-  مفاوضات الهدنة مستمرة.. وارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 27.8 ألف.. والعثور على جثة الطفلة «هند»

- استجابة لدعوة الرئيس.. «مجلس الأمناء» يبحث خطة إجراء الحوار الاقتصادي

- «الإسكان»: برامج متعددة لمواجهة الطلب على السكن في الريف والحضر

- وزير الدفاع لنظيره البلغاري: يجب وقف التصعيد المتزايد في المنطقة

-  الفريق أول محمد زكي: ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في غزة.. و«تاجاريف»: نثمن جهود مصر في إدخال المساعدات

الصفحة الثانية 

- تعظيم سياحة اليخوت توفير فرص عمل.. ودعم للاقتصاد

- نافذة رقمية موحدة لتبسيط إجراءات وصول ومغادرة «اليخت» للمواني

- اللواء رضا إسماعيل: اليخت الواحد يوفر 5 وظائف مباشرة و100 غير مباشرة

- رئيس «النقل البحري»: سياحة اليخوت تجذب الشرائح مرتفعة الإنفاق

الصفحة الثالثة

- إنشاء أول وأكبر مصنع لليخوت في الغردقة.. وخبراء: نقلة كبيرة

- سواحل مصر على «الأحمر والمتوسط» فرصة واعدة لـ«سياحة الأثرياء»

- مطالب بتوفير إمكانيات لوجيستية.. والاهتمام بالتسويق

- مسئول بـ«تنشيط السياحة»: إمكانات مصر جاذبة لليخوت والإجراءات الأخيرة تسهم في استقطاب أغنياء العالم

- د. غادة مجدي: أرقى وأغنى أنواع السياحة.. ويجب دعوة مالكي اليخوت لزيارة المدن الجديدة

الصفحة الرابعة

- التضخم يواصل التراجع في مصر إلى 29.8% على وقع ضربات لجنة السياسة النقدية

- الشهادة الجديدة في بنكي «الأهلي ومصر» تجمع 612 مليار جنيه

- رئيس «الاتحاد المصري»: حجم أقساط التأمين متناهي الصغر بلغ 377 مليون جنيه

- بنك البركة يشارك في أكبر صفقة تمويل مشترك بـ5.5 مليار جنيه

- «بى دبليو سى» تعقد ندوتها الضريبية السنوية بحضور وزير المالية

الصفحة الخامسة

- «الإمارات دبي الوطني» يتوسع جغرافياً بافتتاح فرع جديد في مدينة الزقازيق

- لجنة «قانونية وفنية» بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمارية تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي لمصر

-  «مدبولي»: إعلان التفاصيل عقب الانتهاء من المفاوضات قريبا.. وهدفنا تحقيق مُستهدفات التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل

- بنك HSBC مصر يوقع اتفاقا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع «هيئة المناطق الحرة»

- «الاستثمار الأوروبي»: تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بمصر

- «التجارى الدولي»: 15.8 مليون جنيه لـ«أطفال أصحاء»

الصفحة السادسة

- «المتحدة» نجحت في إعادة دراما الـ«أوف سيزون» ومنحت فرصا للموهوبين

- «حدوتة منسية» يقدم قضايا واقعية منها التبني والهجرة غير الشرعية 

- سوسن بدر: أحب المسلسلات العائلية لأنها أصل الحياة وعشت مشاعر أمومة مختلفة مع المسلسل

- «الأقصر للسينما الأفريقية» يضيء شمعته الثالثة عشرة

-  «حميدة»: تغلبنا على التحديات.. و«بشارة»: أشعر بالفخر.. و«الرداد وإيمي»: تكريمنا أعاد لنا ذكريات الماضي

الصفحة السابعة

- وداعا «كان».. أفريقيا تنتظر بطل «النسخة 34» اليوم

- نيجيريا تتمنى الوقوف على منصة التتويج للمرة الرابعة.. وكوت ديفوار تحلم باللقب الثالث

- دراما «الأفيال».. منتخب الأرض والجمهور والعودة من الموت حتى المحطة الأخيرة

- كرة «النسور» أبناء «بيسيرو» وصلوا إلى النهائي بطريقة السهل الممتنع

- تاريخ متقارب.. 7 مواجهات بين المنتخبين: 3 للنسور.. و2 للأفيال.. و2 تعادل

الصفحة الثامنة

- أحمد مكي يحجز مقعده في سباق «دراما المتحدة» الرمضاني

- «آدي الجمل وآدي السياح» البحر الأحمر عامر بـ«مشتى الأجانب»

- «الكبير أوى 8».. ضحك وتشويق

- «في عشق البنات» ابنة بائع نظارات تنعش محله بـ«منشور رزق»

- «يا جميلة يا ماريا» عرض أزياء لأطفال إسكندرية بـ«ملابس رومانية»

- ثقافة «عيال الروضة».. مهمة «أسماء» التعليمية على ورق الكارتون

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بقلم أحمد العانوسي