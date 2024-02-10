اقرأ في عدد «الوطن» غدا: تعظيم سياحة اليخوت.. توفير فرص عمل ودعم للاقتصاد
كتب:
أحمد العانوسي
07:12 م | السبت 10 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في «غزة».. ويهدد بالهجوم على رفح الفلسطينية
- مفاوضات الهدنة مستمرة.. وارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 27.8 ألف.. والعثور على جثة الطفلة «هند»
- استجابة لدعوة الرئيس.. «مجلس الأمناء» يبحث خطة إجراء الحوار الاقتصادي
- «الإسكان»: برامج متعددة لمواجهة الطلب على السكن في الريف والحضر
- وزير الدفاع لنظيره البلغاري: يجب وقف التصعيد المتزايد في المنطقة
- الفريق أول محمد زكي: ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في غزة.. و«تاجاريف»: نثمن جهود مصر في إدخال المساعدات
الصفحة الثانية
- تعظيم سياحة اليخوت توفير فرص عمل.. ودعم للاقتصاد
- نافذة رقمية موحدة لتبسيط إجراءات وصول ومغادرة «اليخت» للمواني
- اللواء رضا إسماعيل: اليخت الواحد يوفر 5 وظائف مباشرة و100 غير مباشرة
- رئيس «النقل البحري»: سياحة اليخوت تجذب الشرائح مرتفعة الإنفاق
الصفحة الثالثة
- إنشاء أول وأكبر مصنع لليخوت في الغردقة.. وخبراء: نقلة كبيرة
- سواحل مصر على «الأحمر والمتوسط» فرصة واعدة لـ«سياحة الأثرياء»
- مطالب بتوفير إمكانيات لوجيستية.. والاهتمام بالتسويق
- مسئول بـ«تنشيط السياحة»: إمكانات مصر جاذبة لليخوت والإجراءات الأخيرة تسهم في استقطاب أغنياء العالم
- د. غادة مجدي: أرقى وأغنى أنواع السياحة.. ويجب دعوة مالكي اليخوت لزيارة المدن الجديدة
الصفحة الرابعة
- التضخم يواصل التراجع في مصر إلى 29.8% على وقع ضربات لجنة السياسة النقدية
- الشهادة الجديدة في بنكي «الأهلي ومصر» تجمع 612 مليار جنيه
- رئيس «الاتحاد المصري»: حجم أقساط التأمين متناهي الصغر بلغ 377 مليون جنيه
- بنك البركة يشارك في أكبر صفقة تمويل مشترك بـ5.5 مليار جنيه
- «بى دبليو سى» تعقد ندوتها الضريبية السنوية بحضور وزير المالية
الصفحة الخامسة
- «الإمارات دبي الوطني» يتوسع جغرافياً بافتتاح فرع جديد في مدينة الزقازيق
- لجنة «قانونية وفنية» بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمارية تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي لمصر
- «مدبولي»: إعلان التفاصيل عقب الانتهاء من المفاوضات قريبا.. وهدفنا تحقيق مُستهدفات التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل
- بنك HSBC مصر يوقع اتفاقا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع «هيئة المناطق الحرة»
- «الاستثمار الأوروبي»: تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بمصر
- «التجارى الدولي»: 15.8 مليون جنيه لـ«أطفال أصحاء»
الصفحة السادسة
- «المتحدة» نجحت في إعادة دراما الـ«أوف سيزون» ومنحت فرصا للموهوبين
- «حدوتة منسية» يقدم قضايا واقعية منها التبني والهجرة غير الشرعية
- سوسن بدر: أحب المسلسلات العائلية لأنها أصل الحياة وعشت مشاعر أمومة مختلفة مع المسلسل
- «الأقصر للسينما الأفريقية» يضيء شمعته الثالثة عشرة
- «حميدة»: تغلبنا على التحديات.. و«بشارة»: أشعر بالفخر.. و«الرداد وإيمي»: تكريمنا أعاد لنا ذكريات الماضي
الصفحة السابعة
- وداعا «كان».. أفريقيا تنتظر بطل «النسخة 34» اليوم
- نيجيريا تتمنى الوقوف على منصة التتويج للمرة الرابعة.. وكوت ديفوار تحلم باللقب الثالث
- دراما «الأفيال».. منتخب الأرض والجمهور والعودة من الموت حتى المحطة الأخيرة
- كرة «النسور» أبناء «بيسيرو» وصلوا إلى النهائي بطريقة السهل الممتنع
- تاريخ متقارب.. 7 مواجهات بين المنتخبين: 3 للنسور.. و2 للأفيال.. و2 تعادل
الصفحة الثامنة
- أحمد مكي يحجز مقعده في سباق «دراما المتحدة» الرمضاني
- «آدي الجمل وآدي السياح» البحر الأحمر عامر بـ«مشتى الأجانب»
- «الكبير أوى 8».. ضحك وتشويق
- «في عشق البنات» ابنة بائع نظارات تنعش محله بـ«منشور رزق»
- «يا جميلة يا ماريا» عرض أزياء لأطفال إسكندرية بـ«ملابس رومانية»
- ثقافة «عيال الروضة».. مهمة «أسماء» التعليمية على ورق الكارتون