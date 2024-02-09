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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر: محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ستفشل

كتب:

محمد عزالدين
09:16 م | الجمعة 09 فبراير 2024
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر: محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ستفشل

- الرئاسة: نتوافق مع «بايدن» حول وقف إطلاق النار فى غزة وتطبيق الهدنة وإدخال المساعدات.. ومسئولة أممية: إسرائيل تنتهك حقوق أطفال القطاع بشكل خطير

- الحكومة: حريصون على توطين صناعة الأدوية فى مصر

- تشغيل أول خط محلى لإنتاج الاختبارات التشخيصية للأمراض المعدية والكشف عن المخدرات

- دعم الصناعة الوطنية وتمكين القطاع الخاص

- روشتة الأحزاب لإنعاش الاقتصاد

- «مستقبل وطن»: محاربة الغلاء والتضخم أولوية.. ودمج الاقتصاد غير الرسمى

- «الوفد»: حل أزمة المصانع المغلقة

- «المؤتمر»: السياحة والدواء وتطبيق التأمين الصحى الشامل أولوياتنا

- «التجمع»: تطوير منظومة الدعم العينى

- «المصريين الأحرار»: هدفنا مواجهة البيروقراطية.. ووضع سقف للدَّيْن

- «تحالف الأحزاب»: الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ودعم الصناع والمزارعين

- إزالة 26 ألف حالة تعدٍّ وبناء مخالف خلال 4 أشهر

- «آمنة»: تحرير 28 ألف محضر تبوير على مستوى الجمهورية

- لعنة «بيضاء» ومنافسة «حمراء»

- الزمالك ينقل تدريباته إلى أكتوبر بسبب «الونش».. و«حمدى» يبدأ التأهيل

- الأهلى: «الزنفلى» ينافس «شوبير» و«موديست» يتقدم «كهربا وأبوعلى»

-«الننى وحجازى وجبر» يتراجعون عن الاعتزال الدولى لدعم «حسام»

- «المتحدة» تدعم المواهب

- «مسار إجبارى» من «المزيكا» إلى الدراما فى رمضان.. والفرقة: سعداء بالمشاركة فى عمل مميز

 

الصفحة الثانية

- روشتة إنعاش الاقتصاد.. دعم الصناعة وتمكين القطاع الخاص

- الأحزاب: مواجهة الأسعار والتضخم وضبط الأسواق والارتقاء بالخدمات على رأس أجندة الحوار الوطنى

- «مستقبل وطن»: «محاربة الغلاء والتضخم» أولوية عاجلة للإصلاح

- «التجمع»: تطوير منظومة الدعم العينى.. والتصنيع المحلى أولوية

- «الوفد»: مشروع قانون لتحويلات المصريين بالخارج

- «العدل»: النهوض بالصناعة وتحفيز الاستثمار السياحى

- «المؤتمر»: تنشيط الاقتصاد الأزرق والنقل البحرى وإنشاء مفوضية للتعليم

 

الصفحة الثالثة

- «تحالف الأحزاب»: دعم الصُّناع والمزارعين من ركائز المرحلة

- «حماة الوطن»: تنمية الاستثمار حل عاجل لمواجهة الصدمات العالمية

- «المصريين الأحرار»: القضاء على البيروقراطية.. ووضع سقف للديْن

- «العربى الناصرى»: التصنيع الوطنى وتغيير الاعتماد على الدولار أولوية

- «الجيل»: تثبيت سعر الصرف.. ووزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- عضو «الأمناء»: دعوة الرئيس للحوار مسئولية كبرى.. ومشاركة كل القوى أمر مهم

 

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: حقا.. لم يضيعنا الرئيس

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: المحبة تضحية

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: عادل إمام لماذا خلد زكي جمعة؟

- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان النجيب والبليغ بصوت «الست شادية»

 

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: ماذا تريد إسرائيل؟

- مقال رأي لـ مروى ياسين، بعنوان: من قال إن المرأة كائن ضعيف؟!

- مقال رأي لـ محمود العيسوي، بعنوان: استعادة الريادة الإعلامية خطوات على الطريق الصحيح

- مقال رأي لـ عبدالعزيز سلامة، بعنوان: صاحب «الحنجرة الذهبية»

الصفحة السادسة

- المشوار ما زال مستمراً.. «الننى وحجازى وجبر» يتراجعون عن الاعتزال الدولى لدعم «حسام».. وتعديل موعد ومكان نهائى كأس مصر

- لا للتدوير.. «الزنفلى وموديست» أمام فرصة العمر فى الأهلى

- الهروب من اللعنة.. الزمالك ينقل تدريباته إلى أكتوبر بسبب «الونش».. و«حمدى» يبدأ مرحلة التأهيل

- هنا محطة «البرونزية».. جنوب أفريقيا تصطدم بالكونغو الديمقراطية.. وكلمة السر نجما الأهلى وبيراميدز

 

الصفحة السابعة

- رئيس «الأدوية البيطرية» باتحاد الغرف: عدم تفعيل دور «البيطريين» أدى إلى استيطان الأمراض الوبائية

- د. محمد مصباح: بادر بزيارة أقرب وحدة بيطرية لمتابعة برنامج تحصين ماشيتك

- خبير زراعى يوضح فوائد خلط المبيدات: زيادة مدى الآفات المكافحة والفاعلية والتغلب على القصور فى الصفة الجهازية أهم فوائدها

- مقال رأي لـ دينا أبوالمجد، بعنوان: هدية القدر لـ «نقابة عريقة»

 

الصفحة الثامنة

- «مسار إجبارى».. من المزيكا للدراما على شاشة «المتحدة»

- الفرقة: سعداء بتشابه الأسماء والمشاركة فى عمل مميز

- إبرة وخيط.. «هبة» تحارب الاكتئاب بـ«التريكو»: سر سعادتى

- انتعاش «البالون الطائر».. 45 دقيقة من المتعة فى سماء «الأقصر»

- «اللوحة فى شهر».. «كوك» بريطانى يرسم بالآلة الكاتبة

- مشروع «سيف»: «وافل ومينى بان كيك».. فى حب فلسطين

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بقلم محمد عزالدين