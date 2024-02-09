اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر: محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ستفشل

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر: محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ستفشل

- الرئاسة: نتوافق مع «بايدن» حول وقف إطلاق النار فى غزة وتطبيق الهدنة وإدخال المساعدات.. ومسئولة أممية: إسرائيل تنتهك حقوق أطفال القطاع بشكل خطير

- الحكومة: حريصون على توطين صناعة الأدوية فى مصر

- تشغيل أول خط محلى لإنتاج الاختبارات التشخيصية للأمراض المعدية والكشف عن المخدرات

- دعم الصناعة الوطنية وتمكين القطاع الخاص

- روشتة الأحزاب لإنعاش الاقتصاد

- «مستقبل وطن»: محاربة الغلاء والتضخم أولوية.. ودمج الاقتصاد غير الرسمى

- «الوفد»: حل أزمة المصانع المغلقة

- «المؤتمر»: السياحة والدواء وتطبيق التأمين الصحى الشامل أولوياتنا

- «التجمع»: تطوير منظومة الدعم العينى

- «المصريين الأحرار»: هدفنا مواجهة البيروقراطية.. ووضع سقف للدَّيْن

- «تحالف الأحزاب»: الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ودعم الصناع والمزارعين

- إزالة 26 ألف حالة تعدٍّ وبناء مخالف خلال 4 أشهر

- «آمنة»: تحرير 28 ألف محضر تبوير على مستوى الجمهورية

- لعنة «بيضاء» ومنافسة «حمراء»

- الزمالك ينقل تدريباته إلى أكتوبر بسبب «الونش».. و«حمدى» يبدأ التأهيل

- الأهلى: «الزنفلى» ينافس «شوبير» و«موديست» يتقدم «كهربا وأبوعلى»

-«الننى وحجازى وجبر» يتراجعون عن الاعتزال الدولى لدعم «حسام»

- «المتحدة» تدعم المواهب

- «مسار إجبارى» من «المزيكا» إلى الدراما فى رمضان.. والفرقة: سعداء بالمشاركة فى عمل مميز

الصفحة الثانية

- روشتة إنعاش الاقتصاد.. دعم الصناعة وتمكين القطاع الخاص

- الأحزاب: مواجهة الأسعار والتضخم وضبط الأسواق والارتقاء بالخدمات على رأس أجندة الحوار الوطنى

- «مستقبل وطن»: «محاربة الغلاء والتضخم» أولوية عاجلة للإصلاح

- «التجمع»: تطوير منظومة الدعم العينى.. والتصنيع المحلى أولوية

- «الوفد»: مشروع قانون لتحويلات المصريين بالخارج

- «العدل»: النهوض بالصناعة وتحفيز الاستثمار السياحى

- «المؤتمر»: تنشيط الاقتصاد الأزرق والنقل البحرى وإنشاء مفوضية للتعليم

الصفحة الثالثة

- «تحالف الأحزاب»: دعم الصُّناع والمزارعين من ركائز المرحلة

- «حماة الوطن»: تنمية الاستثمار حل عاجل لمواجهة الصدمات العالمية

- «المصريين الأحرار»: القضاء على البيروقراطية.. ووضع سقف للديْن

- «العربى الناصرى»: التصنيع الوطنى وتغيير الاعتماد على الدولار أولوية

- «الجيل»: تثبيت سعر الصرف.. ووزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- عضو «الأمناء»: دعوة الرئيس للحوار مسئولية كبرى.. ومشاركة كل القوى أمر مهم

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: حقا.. لم يضيعنا الرئيس

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: المحبة تضحية

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: عادل إمام لماذا خلد زكي جمعة؟

- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان النجيب والبليغ بصوت «الست شادية»

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: ماذا تريد إسرائيل؟

- مقال رأي لـ مروى ياسين، بعنوان: من قال إن المرأة كائن ضعيف؟!

- مقال رأي لـ محمود العيسوي، بعنوان: استعادة الريادة الإعلامية خطوات على الطريق الصحيح

- مقال رأي لـ عبدالعزيز سلامة، بعنوان: صاحب «الحنجرة الذهبية»

الصفحة السادسة

- المشوار ما زال مستمراً.. «الننى وحجازى وجبر» يتراجعون عن الاعتزال الدولى لدعم «حسام».. وتعديل موعد ومكان نهائى كأس مصر

- لا للتدوير.. «الزنفلى وموديست» أمام فرصة العمر فى الأهلى

- الهروب من اللعنة.. الزمالك ينقل تدريباته إلى أكتوبر بسبب «الونش».. و«حمدى» يبدأ مرحلة التأهيل

- هنا محطة «البرونزية».. جنوب أفريقيا تصطدم بالكونغو الديمقراطية.. وكلمة السر نجما الأهلى وبيراميدز

الصفحة السابعة

- رئيس «الأدوية البيطرية» باتحاد الغرف: عدم تفعيل دور «البيطريين» أدى إلى استيطان الأمراض الوبائية

- د. محمد مصباح: بادر بزيارة أقرب وحدة بيطرية لمتابعة برنامج تحصين ماشيتك

- خبير زراعى يوضح فوائد خلط المبيدات: زيادة مدى الآفات المكافحة والفاعلية والتغلب على القصور فى الصفة الجهازية أهم فوائدها

- مقال رأي لـ دينا أبوالمجد، بعنوان: هدية القدر لـ «نقابة عريقة»

الصفحة الثامنة

- «مسار إجبارى».. من المزيكا للدراما على شاشة «المتحدة»

- الفرقة: سعداء بتشابه الأسماء والمشاركة فى عمل مميز

- إبرة وخيط.. «هبة» تحارب الاكتئاب بـ«التريكو»: سر سعادتى

- انتعاش «البالون الطائر».. 45 دقيقة من المتعة فى سماء «الأقصر»

- «اللوحة فى شهر».. «كوك» بريطانى يرسم بالآلة الكاتبة

- مشروع «سيف»: «وافل ومينى بان كيك».. فى حب فلسطين