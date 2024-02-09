اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر: محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ستفشل
كتب:
محمد عزالدين
09:16 م | الجمعة 09 فبراير 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصر: محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ستفشل
- الرئاسة: نتوافق مع «بايدن» حول وقف إطلاق النار فى غزة وتطبيق الهدنة وإدخال المساعدات.. ومسئولة أممية: إسرائيل تنتهك حقوق أطفال القطاع بشكل خطير
- الحكومة: حريصون على توطين صناعة الأدوية فى مصر
- تشغيل أول خط محلى لإنتاج الاختبارات التشخيصية للأمراض المعدية والكشف عن المخدرات
- دعم الصناعة الوطنية وتمكين القطاع الخاص
- روشتة الأحزاب لإنعاش الاقتصاد
- «مستقبل وطن»: محاربة الغلاء والتضخم أولوية.. ودمج الاقتصاد غير الرسمى
- «الوفد»: حل أزمة المصانع المغلقة
- «المؤتمر»: السياحة والدواء وتطبيق التأمين الصحى الشامل أولوياتنا
- «التجمع»: تطوير منظومة الدعم العينى
- «المصريين الأحرار»: هدفنا مواجهة البيروقراطية.. ووضع سقف للدَّيْن
- «تحالف الأحزاب»: الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ودعم الصناع والمزارعين
- إزالة 26 ألف حالة تعدٍّ وبناء مخالف خلال 4 أشهر
- «آمنة»: تحرير 28 ألف محضر تبوير على مستوى الجمهورية
- لعنة «بيضاء» ومنافسة «حمراء»
- الزمالك ينقل تدريباته إلى أكتوبر بسبب «الونش».. و«حمدى» يبدأ التأهيل
- الأهلى: «الزنفلى» ينافس «شوبير» و«موديست» يتقدم «كهربا وأبوعلى»
-«الننى وحجازى وجبر» يتراجعون عن الاعتزال الدولى لدعم «حسام»
- «المتحدة» تدعم المواهب
- «مسار إجبارى» من «المزيكا» إلى الدراما فى رمضان.. والفرقة: سعداء بالمشاركة فى عمل مميز
الصفحة الثانية
- روشتة إنعاش الاقتصاد.. دعم الصناعة وتمكين القطاع الخاص
- الأحزاب: مواجهة الأسعار والتضخم وضبط الأسواق والارتقاء بالخدمات على رأس أجندة الحوار الوطنى
- «مستقبل وطن»: «محاربة الغلاء والتضخم» أولوية عاجلة للإصلاح
- «التجمع»: تطوير منظومة الدعم العينى.. والتصنيع المحلى أولوية
- «الوفد»: مشروع قانون لتحويلات المصريين بالخارج
- «العدل»: النهوض بالصناعة وتحفيز الاستثمار السياحى
- «المؤتمر»: تنشيط الاقتصاد الأزرق والنقل البحرى وإنشاء مفوضية للتعليم
الصفحة الثالثة
- «تحالف الأحزاب»: دعم الصُّناع والمزارعين من ركائز المرحلة
- «حماة الوطن»: تنمية الاستثمار حل عاجل لمواجهة الصدمات العالمية
- «المصريين الأحرار»: القضاء على البيروقراطية.. ووضع سقف للديْن
- «العربى الناصرى»: التصنيع الوطنى وتغيير الاعتماد على الدولار أولوية
- «الجيل»: تثبيت سعر الصرف.. ووزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- عضو «الأمناء»: دعوة الرئيس للحوار مسئولية كبرى.. ومشاركة كل القوى أمر مهم
الصفحة الرابعة
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: حقا.. لم يضيعنا الرئيس
- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: المحبة تضحية
- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: عادل إمام لماذا خلد زكي جمعة؟
- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان النجيب والبليغ بصوت «الست شادية»
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: ماذا تريد إسرائيل؟
- مقال رأي لـ مروى ياسين، بعنوان: من قال إن المرأة كائن ضعيف؟!
- مقال رأي لـ محمود العيسوي، بعنوان: استعادة الريادة الإعلامية خطوات على الطريق الصحيح
- مقال رأي لـ عبدالعزيز سلامة، بعنوان: صاحب «الحنجرة الذهبية»
الصفحة السادسة
- المشوار ما زال مستمراً.. «الننى وحجازى وجبر» يتراجعون عن الاعتزال الدولى لدعم «حسام».. وتعديل موعد ومكان نهائى كأس مصر
- لا للتدوير.. «الزنفلى وموديست» أمام فرصة العمر فى الأهلى
- الهروب من اللعنة.. الزمالك ينقل تدريباته إلى أكتوبر بسبب «الونش».. و«حمدى» يبدأ مرحلة التأهيل
- هنا محطة «البرونزية».. جنوب أفريقيا تصطدم بالكونغو الديمقراطية.. وكلمة السر نجما الأهلى وبيراميدز
الصفحة السابعة
- رئيس «الأدوية البيطرية» باتحاد الغرف: عدم تفعيل دور «البيطريين» أدى إلى استيطان الأمراض الوبائية
- د. محمد مصباح: بادر بزيارة أقرب وحدة بيطرية لمتابعة برنامج تحصين ماشيتك
- خبير زراعى يوضح فوائد خلط المبيدات: زيادة مدى الآفات المكافحة والفاعلية والتغلب على القصور فى الصفة الجهازية أهم فوائدها
- مقال رأي لـ دينا أبوالمجد، بعنوان: هدية القدر لـ «نقابة عريقة»
الصفحة الثامنة
- «مسار إجبارى».. من المزيكا للدراما على شاشة «المتحدة»
- الفرقة: سعداء بتشابه الأسماء والمشاركة فى عمل مميز
- إبرة وخيط.. «هبة» تحارب الاكتئاب بـ«التريكو»: سر سعادتى
- انتعاش «البالون الطائر».. 45 دقيقة من المتعة فى سماء «الأقصر»
- «اللوحة فى شهر».. «كوك» بريطانى يرسم بالآلة الكاتبة
- مشروع «سيف»: «وافل ومينى بان كيك».. فى حب فلسطين