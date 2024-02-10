«صيدلة طنطا» تستقبل الأطفال المشاركين في برنامج جامعة الطفل

استقبلت كلية الصيدلة جامعة طنطا، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "«أطفال علماء لمستقبل أفضل»، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور چينا الفقي القائم بعمل رئيس الأكاديمية.

دعم الجامعة للأطفال

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على توجيه كافة أشكال الدعم لأنشطة جامعة الطفل، لأهميتها في اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال، وتنمية مهارات التفكير العلمي والنقدي والإبداعي لديهم، وإعداد جيل جديد من الأطفال قادر على قيادة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

أضاف الدكتور محمود سليم، أن الجامعة تعمل على توفير محتويات علمية متميزة للأطفال يسهل استيعابها، من خلال أعضاء هيئة التدريس والأساتذة والعلماء في مجالات العلوم المختلفة، لتطوير مهارات البحث والتعلم والتواصل الأساسية لدى الأطفال، في مراحل مبكرة من العمر باعتبار أطفال اليوم هم قادة المستقبل المشرق لمصرنا الغالية.

ورش عمل

وأضافت الدكتور منى الأعصر، أنه تم استقبال الطلاب وأولياء أمورهم بالكلية، وإعداد ورش عمل تناولت التعريف بأنواع الخلايا النباتية وفوائدها وأشكال الخلايا المختلفة تحت الميكروسكوب.