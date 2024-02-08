فرحة لم تكتمل.. وفاة سياسي نيجيري بسبب صدمة هدف جنوب أفريقيا أمام منتخب بلاده

في صدمة غير متوقعة، لم تكتمل فرحة نيجيريا بالصعود إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد وفاة سياسي بارز في نيجيريا، متأثرًا بالتفاعل الزائد مع مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، والتي انتهت بانتصار منتخب بلاده، لكن القدر سبقه، ليتوفى قبل رؤية النسور الخضراء تحلق في نهائي البطولة القارية.

تفاصيل وفاة سياسي بارز بسبب هدف جنوب أفريقيا أمام نيجيريا

مباراة مثيرة تركت مشجعي المنتخبين في حالة من القلق، تمكن خلالها منتخب نيجيريا من انتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد الانتصار على البافانا بافانا، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين، الأمر الذي كان بمثابة صدمة غير متوقعة ومحتملة لأحد مشجعي نيجيريا، الذي توفي نتيجة الصدمة من تسجيل جنوب أفريقيا لهدف التعادل، بحسب صحيفة «بانش» النيجيرية.

فرحة النصر لم تكتمل، إذ أشارت الصحيف «بانش» النيجيرية، إلى وفاة سياسي بارز بأزمة قلبية، بعد تسجيل منتخب جنوب أفريقيا لهدف التعادل، في نصف نهائي الكان 2023، خاصة أنه سجل في الوقت القاتل من اللقاء، بالدقيقة 89، أي قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي، ما أثار حالة من الصدمة وخيَّم الحزن على الأوساط الرياضية والسياسية في نيجيريا بعد وفاته.

الصحيفة أوضحت أن الدكتور كايرو أوجوبوه، عضو مجلس النواب السابق، صرخ وسقط ميتا، فور تسجيل منتخب جنوب إفريقيا هدفا في الوقت القاتل من اللقاء، في شباك منتخب بلاده نيجيريا، من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، لكنها لم تذكر إذا كان السياسي النيجيري قد توفي في ملعب المباراة أم في مكان آخر أثناء مشاهدته لقاء نصف النهائي من البطولة القارية.

منتخب نيجيريا سيكون على موعد مع ملاقاة كوت ديفوار، في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تقام يوم 11 فبراير.