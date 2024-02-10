الشاعر هاني رجب يعيش حالة نشاط فني بعد تعاونه مع أصالة وبهاء سلطان

يعيش الشاعر الكبير هاني رجب، حالة من النشاط الفني؛ إذ يتعاون مع عدد من النجوم الكبار، وذلك بعدما حقق نجاحات كبير مع الهضبة عمرو دياب، إذ كتب له عددا من الأغنيات الناجحة كان آخرها وزير السعادة وقبلها «اه حبيبي».

وقال هاني رجب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تعاون الفترة الماضية مع أصالة في أغنية «عايشة حالة»، والتي طرحتها منذ أيام، ولحنها محمد عبية، مؤكدًا أن التعاون مع أصالة كان سلسا للغاية، وعلى عكس المعتاد منها، قررت أخذ هذه الأغنية بمجرد سماعها من المرة الأولى وطرحتها ضمن ألبومها الجديد.

طرح أغنية مارتحناش

وعن التعاون الحالي، أكد رجب، أنه ينتظر طرح أغنية «مارتحناش»، مع بهاء سلطان، والتي تم تسريب مقطع منها خلال الأيام الماضية، لكن قررت الشركة المُنتجة طرحها خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن الأغنية كتبها خصيصًا لبهاء سلطان، ويتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا خاصة وأن بهاء يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وسعيد بالتعاون معه.

وأوضح أنه بصدد التعاون مع نجوم كبار في أعمال سيكشف عنها في القريب العاجل، وقت صدورها، ومن بينهم الهضبة عمرو دياب وتامر حسني وآمال ماهر وحسين الجسمي.