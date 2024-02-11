عاجل.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحجب الرؤية تماما ونشاط للرياح والأتربة

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات حالة الطقس اليوم، إذ تشهد البلاد ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، وسط تحذيرات من مشاكل في الرؤية الأفقية والتي تحجب تماما في بعض الأحيان.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأشار بيان غرف العمليات المركزية في المحافظات، أن حالة الطقس اليوم دافئة نهاراً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، باردة ليلا على محافظات الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار في المحافظات اليوم الأحد، إذ تشهد البلاد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي سجلت أقصى سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وبلغت 36 كيلو متر في الساعة، وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

وأصدرت غرف العمليات توجيهات للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة، والتي تبدأ من يوم الاثنين 12 فبراير وجاءت كالتالي:-

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

- ترك مسافة آمنة بين السيارات أثناء القيادة.

- عدم النظر من النوافذ أثناء الرعد والبرق.

- القيادة بسرعات منخفضة أثناء الأمطار.

- عدم الوقوف أسفل المنازل الآيلة للسقوط .