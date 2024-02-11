أطفال يؤدون عرض أزياء بملابس تاريخية بالمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية

بملابس تعود إلى 5000 عام مضت، أبدع مجموعة من الأطفال في عرض أزياء مميز مرتدين ملابس رومانية داخل المتحف اليوناني الروماني، وأعادوا للحضور ذكرى وجود الرومان من داخل متحف يحمل بصمتهم الأثرية، وكأن الحضور عادوا بآلة الزمن إلى مئات القرون الماضية.

13 طفلا وطفلة بمختلف الأعمار السنية الصغيرة ارتدوا الملابس اليونانية الرومانية القديمة على هامش فعالية «متاحف من أجل العلم والسلام» التي تمت على مدار يومي الجمعة والسبت تأكيدا للهوية التاريخية والتراثية.

اختيار المشاركين

سماح خير الدين، مصممة أزياء تاريخية وتراثية، قالت إن التحضير بدأ من خلال اختيار الأطفال المشاركين في الحدث بحيث يتناسب شكل الطفل مع طبيعة العصور الرومانية.

وأضافت خير الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عقب اختيار الأطفال بدأت في تصميم الملابس بحيث يتناسب مع شكل كل طفل وجسده ولون بشرته، كي يشعر المشاهد أن الملابس خصصت لكل طفل وتعبر عنه.

طرق تفصيل الملابس الرومانية

وأوضحت أنها استعانت بلوحات تعكس الملابس الرومانية لتصنع ملابس تشابه ذات التصميم في العصور اليونانية الرومانية، إلا أنها أضافت عليها لمستها كمصممة من حيث إضافة ألوان مبهجة وبعض التصميمات التي تناسب العصر الحالي مع الاحتفاظ بروح العصر الماضي.

وأكدت أن عرض الأزياء قد لاقى إعجاب الحضور في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، كما أنه نقل لهم إحساس وأجواء العصور اليونانية الرومانية مستغلين طبيعة المكان الذي يحوي آلاف القطع الأثرية لكلا العصرين.

عقب انتهاء العرض أجرى الأطفال جلسة تصوير داخل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أمام أشهر القطع الأثرية بداخله لاستخدام تلك الصور للترويج السياحي للمتحف.