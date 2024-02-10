شعبة المواد الغذائية: توقعات بتراجع استهلاك اللحوم في شهر رمضان

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المعظم، حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية، لذا تعمل مؤسسات الدولة على توفير أكبر كم من هذه السلع، خاصة تلك التي يتضاعف استهلاكها ويزداد الطلب عليها، مثل التمور والعصائر والحلوى والألبان واللحوم والسكر والياميش.

الشعبة الغذائية توضح السلع الأكثر استهلاكًا

وقال يحيى كاسب، عضو الشعبة العامة للسلع الغذائية، إن اقبال المواطنين يتضاعف على السلع خلال شهر رمضان، ولكن من المحتمل تراجع الإقبال على شراء بعض الأنواع من ياميش رمضان ذات الأسعار الكبيرة، هذا بخلاف السلع الرئيسية أو الأساسية خلال الشهر الكريم مثل المواد الغذائية الخاصة بالوجبات على مائدة الإفطار أو السحور، وفي مقدمتها اللحوم والعصائر ومنتجات الألبان.

تراجع الطلب على ياميش رمضان

وأكد «كاسب» في تصريح لـ«الوطن»، أن الطلب على ياميش رمضان تراجع هذا العام، مضيفًا ان الدولة تعمل على ضخ مزيد من السلع لكي يحدث تراجع في أسعار تلك السلع، ويقبل المواطن البسيط على شرائها مرة أخرى، متوقعا تراجع الإقبال على شراء اللحوم هذا العام ليحل الدواجن والأسماك محلها.

حجم الإنفاق على السلع الغذائية

وأشار «كاسب» إلى أن إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ذكر في تصريحات صحفية، أن حجم إنفاق المصريين على الطعام في شهر رمضان 100 مليار جنيه؛ كما أن حجم الإنفاق على السلع الغذائية يتراوح من 10 إلى 12 مليار جنيه شهريًا.