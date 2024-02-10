مسلسل الكبير أوي 8.. ضحك وتشويق

من خلال برومو مدته أربعون ثانية فقط نجح مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، الذى يقدمه الفنان أحمد مكى، فى حجز جمهوره فى السباق الرمضانى، بعدما تفاعلوا معه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع ارتباطهم بالسبعة أجزاء التى تم تقديمها على مدار السنوات الماضية وحققت نجاحات كبيرة.

جاء برومو مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن مليئاً بالكوميديا والأجواء المرحة، وكعادته يلفت الأنظار بكثير من اللقطات التى تجعل الجميع يقف عندها، فكان أولها هو ظهور أعمال أجنبية شهيرة ضمن لقطات البرومو، فى مقدمتها المسلسل الإسبانى الشهير la casa de papel، الذى تم تقديمه على خمسة أجزاء، وهو عبارة عن عصابة سطو مسلح يترأسها البروفيسور، ويميزهم بدلتهم الحمراء التى استعان بها مسلسل الكبير أوى فى أكثر من مشهد من مشاهد البرومو، حيث ظهرت شخصية حزلقوم ومعه العترة الذى يقدمه مصطفى غريب، ونفادى الذى يقدمه حاتم صلاح وهم يرتدون نفس البدلة وينفذون سطواً مسلحاً على أحد الأماكن.

أما العمل الثانى فهو الفيلم الأجنبى الشهير the mask وأهم ما يميزه عند الجمهور البدلة الصفراء التى يظهر بها بطل العمل جيم كارى والقبعة، وبنفس الشكل ظهر هجرس، الذى يقدمه الفنان محمد سلام فى أحد المشاهد التى تجمعه مع أحمد مكى وشيماء سيف ورحمة أحمد.

كما تضمن البرومو أيضاً ظهور عدد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة، التى كان من بينها شخصية بينوكيو الكرتونية الذى يتميز بمناخيره الطويلة، حيث ظهر الكبير أوى فى أحد المشاهد بمناخير كبيرة، وهناك أيضاً الشخصية الكرتونية شلبى سلوفان، التى ظهرت من خلال العترة الذى يقدمه مصطفى غريب فى أحد المشاهد، وكذلك شخصية Cruela de Vil، التى ظهرت من خلالها الفنانة شيماء سيف فى أحد المشاهد مع الكبير أوى.

بالإضافة إلى كل هذا كان هناك ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف فى البرومو، من بينهم شيماء سيف وصفاء الطوخى ومحمد ثروت وأمينة خليل، وذلك بجانب أبطال العمل أحمد مكى ومحمد سلام ورحمة أحمد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد الجندى.