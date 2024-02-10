سعر الذهب قبل نهاية التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب في محال الصاغة ثباتا كبيرا، وذلك حسبما أعلنت الشعبة العامة للذهب اليوم السبت 10-2-2024 إذ بلغ عيار 21 نحو 3650 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية، وذلك عقب تراجع الذهب لأكثر من 500 جنيه الأسبوع الماضي.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت 10-2-2024 قبل نهاية التعاملات المسائية:

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم قبيل نهاية التعاملات المسائية 4171 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم قبيل نهاية التعاملات المسائية بالصاغة، 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت قبيل نهاية التعاملات المسائية عند 3128 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2440 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم السبت قبيل نهاية التعاملات المسائية بـ29 ألفا و200 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.