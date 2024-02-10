أشتري سبائك ولا قطع؟.. خبير يكشف أفضل طريقة للمكسب من الذهب

الادخار في الذهب وشراء بعض الجرامات، أكثر ما يراود المواطن عند تراجع أسعاره، فهو أمر اعتاد عليه العديد من المصريين منذ فترات طويلة، وهي شراء الذهب عند تراجع الأسعار، والبيع أو التبديل عند عودة ارتفاعه، مستهدفين ربحًا من فارق الأسعار.

ولا تزال أسعار جرام الذهب تتهاوى، عقب موجة من التراجعات المتتالية، والملحوظة خلال الفترة الماضية، بلغت نحو 250 جنيها، في سبعة أيام فقط، وفقا لما ذكرته منصة «جولدن بيليون» اليوم السبت.

بعد تراجع سعر الذهب.. أشتري سبائك ولا قطع؟

سبائك من الذهب، أو مصوغات ذهبية؟، سؤال قد يراود الكثير الذين اختاروا التوقيت الحالي للشراء، استغلالًا لتراجع أسعاره بشكل ملحوظ، إلا أنه تظل الحيرة في الاختيار الأمثل بين السبائك الذهبية أو حتى القطع التي تتزين بها السيدات.

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ورد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، على السؤال الذي يراود الكثير من المواطنين، مؤكدًا أن السبائك الذهبية عيار 24 هي الاختيار الأول الذي يلجأ له المواطن حال رغبته في الادخار أو الاستفادة من الاستثمار في الذهب.

وتابع نجيب، خلال حديثه لـ«الوطن»: «السبيكة عيار 24 ذهب خالص، من أنقى الأنواع، وقيمته بتعلى مع الوقت، وكذلك قطع المصوغات ففي النهاية الذهب له قيمته العالية».

لماذا السبائك الذهبية أفضل في الاستثمار؟

وأضح نادي نجيب، أن الفرق هو إن السبائك هي قطعة من الذهب الخالصة، كما إن مصنعيتها أقل بشكل ملحوظ، خاصة إنها لم تمر بأي عملية من عمليات التصنيع والتشكيل: «السبائك كمان ليها أوزان كتيرة متعددة».

ولكن ما يميز القطع الذهبية هو إمكانية استخدامها في الحال كالتزيين، إذ إن السبائك للادخار فقط.

كيف تختار السبيكة الذهبية؟

الشراء من مكان موثوق، واختيار نوع موثوق.

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أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، عيار 21، نحو 3650 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها، واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 3128.5 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 29200 جنيه.