سعر الذهب في بداية التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

ثبات سعري كبير أعلنته الشعبة العامة للذهب حول أسعار الذهب اليوم السبت 10-2-2024 بمحلات الصاغة في بداية التعاملات المسائية، وبلغ عيار 21 نحو 3650 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية، بعد أن تراجع الذهب أكثر من 500 جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم السبت 10-2-2024 في بداية التعاملات المسائية، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 10-2-2024 في بداية التعاملات المسائية 4171 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 10-2-2024 في بداية التعاملات المسائية بالصاغة، 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 10-2-2024 في بداية التعاملات المسائية عند 3128 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2440 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 10-2-2024 في بداية التعاملات المسائية بـ29 ألفا و200 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.