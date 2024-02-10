«الشباب والرياضة»: إطلاق نموذج محاكاة دول البريكس 19 فبراير الجاري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق النسخة الرابعة من نموذج محاكاة دول البريكس 19 فبراير الجاري، الذي تُنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

فهم التحديات والفرص الاقتصادية

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نموذج محاكاة دول البريكس سيكون تجربة وفرصة حقيقية للمشاركين لفهم التحديات والفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها دول المجموعة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من السيناريوهات والمهام والأهداف المحددة مسبقًا والتي يجب على الفرق العمل على تحقيقها، وستوفر المواد الإعلامية المتاحة حول السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد، بالإضافة إلى إرشادات حول تقنيات واستراتيجيات التفاوض.

وسيتم إنشاء بيئة محاكاة حيث يتم تقسيم المشاركين إلى فرق تمثل كل من دول البريكس، تشارك هذه الفرق في محاكاة مفاوضات ومناقشات تتعلق بالتجارة والاستثمار والأمن وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.

تبادل الخبرات والمعرفة

ويوفر هذا البرنامج فرصة للمشاركين لتوسيع شبكاتهم الشخصية والمهنية، وتبادل الخبرات والمعرفة مع قادة الأعمال والمسؤولين والخبراء في مجالات متعددة.

يستطيع المشاركون في نهاية هذا البرنامج اكتساب فهم أعمق لسياسات دول الـBRICS واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية، وتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي، واكتساب رؤى ثاقبة في مجال الدبلوماسية الدولية.