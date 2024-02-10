ما سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم؟.. عادة عربية قديمة

«ما هو شهر شعبان؟» سؤال يخطر في بال العديد من المواطنين، وقد ورد لدار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين، وجاء في نصه: «لماذا سُمي شهر شعبان بهذا الاسم؟»، وزادت التساؤلا حوله لاسيما مع اقتراب حلول الشهر المبارك، والذي ستكشف عن موعد بدئه الدقيق، دار الإفتاء بعد أن تستطلع هلاله.

ما هو شهر شعبان؟

وعن ما هو شهر شعبان، فأجابت دار الإفتاء عن السؤال سالف الذكر، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وأوضحت خلالها أنه ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (تَدْرُونَ لِمَ سُمِّيَ شعبانُ؟ لأنه يُشَعَّبُ فيه خيرٌ كثيرٌ، وإنما سُمِّيَ رمضانُ؛ لأنه يَرْمِضُ الذنوبَ؛ أي: يُدْنِيها من الحَرِّ).

وفي حديثها عن ما هو شهر شعبان، قالت الإفتاء المصرية أن سبب تسمية هذا الشهر بهذا الاسم يرجع إلى العرب حيث كانوا يتشعبون خلال أيامه فيه بالأرض لطلب الماء، وكلمة تشعبهم تعني انتشارهم في الأرض وفي كل الغارات.

ما هو شهر شعبان ورفع الأعمال

وخلال فتواها عن ما هو شهر شعبان أشارت إلى ما قاله ابن حجر رحمه الله: «سُمي شعبان لتشغيلهم في طلب المياه أو الغارات بعد خروج شهر رجب الحرام».

وبعيدا عن سؤال ما هو شهر شعبان، قالت الإفتاء إن هذا الشهر من الشهور الخيرة، وفيه ترفع الأعمال وعلى العبد حسن استغلاله والعمل على اغتنام فضله بشتى الطرق الممكنة، وأن يكون حريص على أن ترفع أعماله وهو يقوم بكل ما هو صالح.