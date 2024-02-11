للأسبوع الـ17 على التوالي.. المؤشر السبعيني يحقق مكاسب قوية في البورصة

مكاسب جماعية كبرى حققتها البورصة المصرية قٌبيل إغلاقها الأخير في جلسة الخميس الماضي، لتبدأ أولى أيامها، اليوم الأحد، من الأسبوع الجديد بمكاسب جماعية محققة قيمة سوقية 2 تريليون جنيه، مع وجود سيولة في المتوسط بلغت 4.9 مليار جنيه.

المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية

وبالنسبة للمؤشر الثلاثيني، فقد ارتفع بنسبة وصلت لـ1.8%، ذلك بفضل الدعم مع ارتفاع سهمي البنك التجاري الدولي والشرقية للدخان بنسبة وصلت لـ 3.7% و3.3% على التوالي، في الوقت الذي ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.7%، حتى أغلق بالقرب من مستوياته القياسية الخاصة به.

وأظهرت بيانات جلسة الخميس الماضي تسجيل العرب لصافي بيع بقيمة وصلت لـ 99 مليون جنيه، بمقابل صافي شراء للأجانب والمصريين بقيمة 58 و41 مليون جنيه على التوالي، حيث أنه على مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.1% ليسجل أول خسارة أسبوعية مع بداية العام الحالي، في الوقت الذي ارتفع المؤشر السبعيني فيه لنسبة 3.9%، محققا مكاسب للأسبوع الـ 17 على التوالي.

الأسواق الخليجية

أما عن الأسواق الخليجية، فقد أغلقت معظم الأسواق على مكاسب بجلسة الخميس، مع وجود موجة من النتائج الإيجابية للشركات عن عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.

وفي نفس الوقت، تراجعت مؤشرات بورصة قطر بنحو 0.3%، بسبب ضغط انخفاض سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني بنسبة وصلت لـ 1.4% و0.3% على التوالي، في حين أعلنت شركة صناعات قطر عقب انتهاء الجلسة تراجع أرباحها بنسبة وصلت لـ 46% لـ 4.7 مليار ريال خلال عام 2023، لكنها جاءت ضمن أفضل التوقعات.

وخلال أسبوع، فقد تراجع المؤشر القطري بنحو 0.9% ليسجل ثاني خسارة أسبوعية له على التوالي، في حين ارتفع مؤشر الكويت الأولي بنسبة 0.1% مسجل ثالث ارتفاع يومي له على التوالي، ذلك بسبب دعم ارتفاع سهمي بيتك وأجيليتي بنسبة وصلت لـ 0.3% و2.9% على التوالي.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي لأكثر من 1% خلال أسبوع، ليسجل رابع خسارة أسبوعية له على التوالي، في حين أعلنت شركة الدار العقارية، أول أمس الجمعة، نمو أرباحها الصافية بنسبة وصلت لـ33% خلال عام 2023، في حين أوصى مجلس الإدارة بضرورة توزيع 17 فلسا لكل سهم عن العام الماضي.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.6% خلال جلسة الجمعة بفضل دعم مكاسب سهمي إعمار العقارية، وإعمار للتطوير، عقب الإعلان عن نتائج مالية فاقت التوقعات، كما ارتفع سهم إعمار العقارية بنحو 2% لأعلى مستوياته في 3 أسابيع بعدما أفصحت الشركة عن نمو أرباح الربع الرابع لأكثر من 200%، بخلاف نمو أرباحها السنوية بنسبة 70%.

وخلال الأسبوع، فقد تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 1% ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له على نحو 3 أشهر، بحسب «cnbc».