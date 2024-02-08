أخبار البورصة المصرية.. 26 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.32% عند مستوى 27996.4 نقطة، وسط مكاسب سوقية 26 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.74% عند مستوى 6818.58 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.54% عند مستوى 9562.55 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

26 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 555.01 مليون جنيه عبر التداول على107.4 مليون سهم، وجرى تنفيذ 20.215 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 26 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.994 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 12.86% منذ بداية العام الجديد 2024، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 25 ألفا و501 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 28 ألفا و100 نقطة.