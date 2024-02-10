أميرة بهي الدين: استغرقت 10 سنوات في كتابة رواية «العيد»

أعربت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، عن سعادتها بدور برنامج الشاهد في التوثيق والتسجيل، مؤكدة أن حفظ شهادات الناس شيء عظيم جدًا.

الشاهد يخوض معركة كبيرة

وأضافت بهي الدين، خلال حوارها في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «برنامج الشاهد يخوض معركة كبيرة وهي معركة الوعي».

وأشارت إلى أن رواية «العيد» كانت أول تجربة كتابة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها استغرقت 10 سنوات في كتابة تلك الرواية.

وواصلت: «كنت زوجة وأم لدي العديد من المسئوليات بجانب العمل، وكنت أتسلل من أجل الكتابة».

عدم نشر الجزء الثاني

وتابعت: «كنت أكتب وأعيد الكتابة، كتبت أول جزأين ونشرت الجزء الأول والثاني ما زال على جهاز الكمبيوتر ولن أنشره».

واستكملت: «الرواية مهمة جدًا لأنها مؤشر قد إيه الواحد يكون صغيرًا ويكبر أو يرى العالم بطريقة مختلفة أو أفكاره السياسية والاجتماعية تتغير».