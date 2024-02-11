بعد انخفاض 250 جنيهأ.. سعر الذهب بداية التعاملات اليوم الأحد 10-2-2024

ثبات كبير شهده أسعار الذهب في محال الصاغة، ذلك حسبما أعلنت الشعبة العامة للذهب اليوم الأحد 11-2-2024، حيث بلغ عيار 21 نحو 3650 جنيها بدون إضافة الضريبة أو المصنعية، ذلك عقب تراجع الذهب لأكثر من 250 جنيه خلال اليومان الماضيان.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد 11-2-2024 قبل نهاية التعاملات المسائية:

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية 4171 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية بالصاغة، 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد مع بداية التعاملات الصباحية عند 3128 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2440 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد بداية التعاملات الصباحية بـ29 ألفا و200 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.