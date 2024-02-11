وظائف خالية في وزارة العدل.. اعرف التخصصات المطلوبة وآخر مواعيد التقديم

حدد الجهاز المركزي للمحاسبات، 15 فبراير الجاري، الموعد الأخير للتقديم علي وظائف وزارة العدل، التي كان مقررا لها يوم 31 يناير الماضي بسبب زيادة عدد المتقدمين لهذه الوظيفة.

وظائف وزارة العدل المتاحة

ووفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظم والإدارة، في مطلع يناير الماضي أن هناك 81 وظيفة بوزارة العدل في عدة تخصصات وهي معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، وظيفة حرفي سادس «ب»، وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب» على أن يتم التقديم من خلال إلى بوابة الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة وزارة العدل

وعن الأوراق التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين على وظيفة وزارة العدل جاءت كالتالي:

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، والموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.