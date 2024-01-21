التخصصات المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم.. ومستندات التقديم

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددا من التخصصات المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم، والتي جرى الإعلان عنها قبل فترة وتم فتح باب التسجيل فيها الخميس الماضي، ويستمر التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية حتى 31 من ذات الشهر.

التخصصات المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم

ويستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين عدد من التخصصات المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم للعام الثالث خلال الشهر الجاري، فضلًا عن تنفيذ مسابقة أخرى في يونيو المُقبل، تشمل أعداد المُتقدمين غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية.

وترصد السطور التالية، التخصصات المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم، كما يلي.

خريجي كليات التربية والتربية النوعية

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم، تكون لخريجي كل من كليتي التربية والتربية النوعية من الأقسام التالية «تعليم أساسي، ابتدائي، ومعلم فصل»، ومُتاح أن يكون التقدير العام للشخص المُتقدم مقبول فأعلى، ويُشترط ألا يزيد السن عن 40 عامًا منذ تاريخ نشر الإعلان.

وهناك عدد من المستندات يجب على المُتقدم تقديمها للالتحاق بالوظائف المُعلن عنها، كما يلي.

1- صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

2- صورة شخصية للشخص المُتقدم.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

5- المؤهل الدراسي.