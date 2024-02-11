الفنان مصطفى غريب لـ«الوطن»: مسلسل «الكبير أوي 8» مختلف عن الأجزاء السابقة

أعرب الفنان مصطفى غريب عن تحمسه لعرض الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي»، في رمضان 2024، الذي يشهد أحداثا جديدة ومُختلفة عن الأجزاء السابقة.

وقال مصطفي غريب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، سيشهد أحداثا مٌختلفة ستنال إعجاب جمهور الكبير، ولن أستطيع أن أفصح أي تفاصيل أكتر من ذلك، لكن هذا الجزء تم العمل عليه بكل حُب وتعاون من فريق العمل كباقي الأجزاء السابقة».

البرومو الدعائي لمسلسل الكبير أوي 8

وطرحت منذ ساعات منصة «watch it»، البرومو الدعائي لمسلسل الكبير أوي، الذي شهد العديد من المشاهد الكوميدية بين أبطال العمل.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي.