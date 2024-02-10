ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 في رمضان 2024

طرحت منصة «ووتش إت» البرومو الرسمي عن مسلسل الكبير أوي 8 في شهر رمضان المُقبل وظهر خلال مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة أمينة خليل.

أمينة خليل ضيفة مسلسل الكبير أوي 8

ظهرت الفنانة أمينة خليل خلال البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8 الذي طرحته منصة «ووتش إت» الرقمية بشخصيتها الحقيقية وهي تجلس برفقة الفنان أحمد مكي ومحمد سلام كما ظهر أمامها هاتف محمول و«رينج لايت» الإضاءة المستخدمة في البث المباشر وتسجيل مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا.

شيماء سيف

كما تُعد الفنانة شيماء شيف إحدى ضيوف الشرف المشاركين في العمل والذين ظهروا أيضاً خلال البرومو برفقة الفنان أحمد مكي بتجسيد شخصية كرتونية شريرة.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، في إطار الكوميديا حول عمدة قرية «المزاريطة» الذي تزوج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توائم، تفرقوا ما بين الصعيد والقاهرة وأمريكا، وتحدث بينهما مواقف كوميدية عندما جمعهم القدر من جديد.

أبطال مسلسل الكبير 8

من الأبطال المشاركين في الجزء الثامن الفنان أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحسين أبو حجاج ورحمة أحمد كما أن هناك مجموعة من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل وشيماء سيف وأكرم حسني ومحمد ثروت.