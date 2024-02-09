طرح برومو مسلسل الكبير أوي 8.. يشارك في ماراثون رمضان 2024 (فيديو)

طرحت قناة on البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، استعدادًا لمشاركته في السباق الرمضاني لعام 2024.

البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وظهر الفنان أحمد مكي، خلال البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بالشخصيات الثلاثة التي يقدمها خلال العمل وحقّقت نجاحات كبيرة في الأجزاء السابقة، وهمي «الكبير أوي، وجوني، وحزلقوم».

وخلال البرومو ظهر عدد من الفنانين المشاركين في المسلسل ومنهم أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد وعدد من الفنانين والعمل هو من إخراج أحمد الجندي.