سيدة تضع ابنتها الرضيعة في الفرن بدلا من السرير.. ما الأمر ؟

غاب العقل عن سيدة للحظات مما دفعها لتضع ابنتها الرضيعة في الفرن لتنام فيه بدلا من السرير مما تسبب في وفاة الرضيعة في حادث مأساوي وقع في ولاية ميسوري الأمريكية، غرب وسط الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاة رضيعة في الفرن

وذكرت فضائية «إي بي سي» نيوز الأمريكية، أن ممثل الادعاء ذكر أن الأم ماريا توماس من مدينة كانساس سيتي وضعت ابنتها في الفرن مما عرض سلامة الطفل للحظر، ولم يتم تعيين محام حتى الآن للأم.

واستجابت الشرطة بعد ظهر الجمعة لبلاغ عن عدم تنفس الرضيع، وقال بيان السبب المحتمل إن المستجيبين عثروا على الطفلة مصابة بحروق واضحة، وتم إعلان وفاة الطفل في مكان الحادث.

وضع في الفرن بدلا من السرير فكان الموت في الحال

وقال البيان إن أحد الشهود أخبر المستجيبين أن الأم «وضعت الطفلة في قيلولة ووضعتها عن طريق الخطأ في الفرن بدلاً من سريرها ولم يقدم البيان تفسيرا لكيفية ارتكاب هذا الخطأ».

وقال المدعي العام لمقاطعة جاكسون، جان بيترز بيكر، في بيان: «نحن نعترف بالطبيعة المُروعة لهذه المأساة وقلوبنا مُثقلة بخسارة هذه الحياة الثمينة، نحن على ثقة من أن نظام العدالة الجنائية يستجيب بشكل مناسب لهذه الظروف الفظيعة».

ولاية ميسوري

وتقع ولاية ميسوري غرب الولايات المتحدة الأمريكية وتضم نحو 6 ملايين نسمة واشترتها الولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا في عام 1803 وتحتل الولاية المركز الـ 18 من حيث عدد السكان من حيث ولايات أمريكا.