«معلومات الوزراء»: ارتفاع المتوسط الشهري لأسعار الذهب خلال العام الماضي عالميا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع المتوسط الشهري لأسعار الذهب عالميا، ليصل إلى 2035.82 دولار للأوقية خلال ديسمبر 2023 مقابل 1976.45 دولار خلال نوفمبر 2023، كما ارتفع مقارنة بنحو 1796.92 دولار.

تراجع قيمة الدولار

وأشار المركز في النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستراتيجية العالمية إلى أن المحللون أرجعوا سبب ارتفاع الأسعار العالمية للذهب خلال ديسمبر 2023 إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي) إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، والتلميح إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2024.

أحدث التوقعات في سوق الذهب العالمية

وفقًا لموقع CAPEX، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة ومكاسب معتدلة، حيث تظل أسعار الذهب فوق مستويات 2000 دولار في عام 2024 ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

متوسط سعر الذهب 1775 دولارًا للأوقية في عام 2024

يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1950 دولارًا للأوقية في عام 2024، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1775 دولارًا للأوقية في عام 2024، في حين يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2133 دولارًا للأوقية في عام 2024.

متوسط سعر الذهب

وأوضحت النشرة أن متوسط سعر الذهب ارتفع عالميا ليسجل 2066.7 دولار للأوقية خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2023 25- 29 ديسمبر 2023، مقابل 2039.08 دولار للأوقية خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2023، كما ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ في المتوسط 1811.56 دولار.