عضو بـ«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض البلاد لعاصفة رملية خلال الساعات المقبلة

نفت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد إلى عاصفة رملية خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن نشاط الرياح اليوم سيكون منحصرا على غرب البلاد ومحافظات السواحل الغربية.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه متوقع خلال الساعات المقبلة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة ولن تصل إلى حد العاصفة الرملية، وذلك على مناطق متفرقة من غرب البلاد والسواحل الغربية، وستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمفتوحة والمدن ذات الظهير الصحراوي.

وأشارت إلى أن سرعات الرياح المتوقعة ستكون بين 30 لـ40 كيلومترا في الساعة والرؤية الأفقية لن تقل عن 1000 متر، وأن نشاط الرياح سيكون على السواحل الغربية فقط ولن يمتد اليوم إلى أي من محافظات الجمهورية أو القاهرة الكبرى.

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