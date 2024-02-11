هيئة الأرصاد تحذّر من حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة قريبا

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس في الأيام التي تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، موضحة أنّ درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى بنهاية الأسبوع الجاري بين 5 إلى 7 درجات، بدءا من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد.

تحذير من حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة

وجددت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي، تحذيرها من حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري، حيث تعود حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، مع عودة تكاثر السحب الممطرة بدءا من السواحل الغربية للبلاد حتى شمال الوجه البحري والسواحل الشرقية وخليج السويس ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

طقس غائم ونشاط للرياح

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع محافظات الجمهورية بدءا من طقس الثلاثاء وحتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تصل سرعات الرياح إلى 40 كيلومترا في الساعة، وتختلف سرعاته على المناطق المفتوحة في القاهرة الكبرى والمحافظات، ويكون الطقس غائم جزئيا على جميع مدن الجمهورية بدءا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.